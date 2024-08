Il 16 e il 17 agosto torna a Trani l'Heart Festival sul piazzale del Monastero di Colonna

Una grande festa dell'arte si terrà a Trani il 16 e 17 agosto con l'Heart Festival, progetto di sostenibilità delle arti e degli artisti emergenti promosso dal circolo Hastarci di Trani. Le due serate ospiteranno una line up musicale di ottimo livello con ospiti eccezionali che passeranno da Trani nell'anno in cui celebrano i 30 anni di carriera tra rock e fumetti: i Tre Allegri Ragazzi morti. Saranno loro sul palco il 16 agosto con Ta Ga Da, Cristiano Cosa e Konbini Klan mentre la seconda serata, il 17 agosto, vedrà sul palco Delicatoni, Yosh Whale, Ponzio Pilates e Guatemala.I concerti si terranno nell'area antistante l'ex Monastero di Santa Maria di Colonna a Trani ed i biglietti per l'accesso per giornata o l'abbonamento per entrambe le serate sono disponibili sulla piattaforma DICE.«Heart nasce oltre dieci anni fa, il format attuale quest'anno festeggia la sua sesta edizione ma è stato sognato e progettato per essere un laboratorio di talenti, uno spazio che potesse permettere agli artisti di crescere ed esprimersi in una festa collettiva. Ci sarà la possibilità per gli artisti di esporre le proprie opere o la propria creatività» commentano gli organizzatori.Coloro che fossero interessati possono chiedere info alla mail espositoriheartfestival@gmail.com. L'artwork della sesta edizione dell'Heart Festival è stato realizzato dall'illustratore tranese Nicola Laurora, aka Nico189.«Saranno due giornate di arte, musica, food e cultura, ogni edizione dell'Heart Festival è una finestra sull'arte del futuro».