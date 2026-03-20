Angelo Guarriello
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Politica

Centrodestra tranese: «Non regaliamo anche il Monastero di Colonna»

Attacco della delibera di Giunta: «Affidamento senza trasparenza, pronti a chiederne l’annullamento»

Trani - venerdì 20 marzo 2026 10.06
La coalizione di centrodestra, a sostegno del candidato sindaco Angelo Guarriello, si oppone con fermezza alla scelta di "regalare" il Monastero di Colonna.

La coalizione di centrodestra, a sostegno del candidato sindaco Angelo Guarriello, esprime forte preoccupazione in merito al provvedimento dell'amministrazione uscente di affidare il Monastero di Colonna a terzi, a pochi giorni dalla conclusione del mandato.

Riteniamo che i beni storici e culturali della città debbano essere gestiti direttamente dall'ente pubblico, con strategie chiare di tutela, valorizzazione e fruizione collettiva. La scelta di un affidamento decennale, in evidente contrasto con la durata originaria prevista dal bando (36 – 48 mesi), richiede spiegazioni immediate e trasparenti.
Il procedimento presenta inoltre rilevanti profili di criticità sul piano della correttezza amministrativa e dell'iter procedurale. Innanzitutto, sarebbe opportuno conoscere le motivazioni dell'assenza di alcuni assessori durante la seduta di giunta del 17/3/2026 in quanto, pur non essendo i proponenti, la loro posizione potrebbe sollevare perplessità.

Ancora, più grave è la circostanza che non è stato precedentemente pubblicato alcun avviso pubblico, misura indispensabile per garantire imparzialità e trasparenza, principi cardine di una corretta attività amministrativa.

Per tutelare l'interesse pubblico, la coalizione di centrodestra chiederà al Segretario Generale del Comune di valutare l'annullamento in autotutela del provvedimento. In mancanza di risposte adeguate, saranno segnalate le circostanze alle sedi competenti.

Con Angelo Guarriello sindaco, il Monastero di Colonna e gli altri patrimoni cittadini torneranno al centro di un progetto serio di tutela, valorizzazione e rilancio, restituendo alla città ciò che le appartiene e preservando l'identità culturale della stessa.
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