Scivola sugli scogli a Trani: ferito alla testa un settantenne

Un settantenne è rimasto ferito questa mattina dopo essere scivolato sugli scogli del braccetto del Monastero di Colonna, (nei pressi del Salto dell'Acciuga). L'uomo, in seguito alla caduta, ha riportato una profonda ferita alla testa.



Provvidenziale e tempestivo l'intervento del personale del 118, che ha prestato le cure necessarie sul posto senza rendere necessario il trasferimento in ospedale.



L'episodio riporta l'attenzione sulla necessità di prestare massima prudenza quando si frequentano aree rocciose del litorale. Camminare sugli scogli, spesso scivolosi e irregolari, può comportare gravi rischi per l'incolumità.



L'appello è rivolto a tutti i bagnanti: adottare comportamenti responsabili non solo tutela la propria salute, ma consente anche ai sanitari di concentrare risorse ed energie su situazioni di emergenza più gravi, evitando interventi che, seppur necessari, potrebbero essere facilmente prevenuti.