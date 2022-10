Bottaro a Roma: "Interlocuzione col nuovo Governo per fronteggiare il caro energia"

ll sindaco Amedeo Bottaro ha condiviso il suo intervento in occasione della riunione del comitato direttivo della Associazione Nazionale Comuni italiani, presieduta dal sindaco di Bari Antonio De Caro. Tema caldo su cui ha sottolineato l'importanza di una interlocuzione col nuovo governo, quello del caro energia."Oggi a Roma durante il comitato direttivo nazionale di Anci ho chiesto al Presidente Antonio Decaro la necessità di una immediata e costante interlocuzione col nuovo Governo per il riconoscimento di adeguate e sostanziali misure emergenziali per fronteggiare il caro energia per le nostre comunità ma anche per fronteggiare gli inevitabili maggiori costi di pubblica illuminazione e di riscaldamento di scuole ed edifici pubblici che renderanno insostenibili i nostri bilanci comunali.L'occasione odierna è servita anche per sollecitare Anci ad intervenire sul nuovo Governo sul tema altrettanto importante del rischio di inattuazione del #PNRR a causa dell'incontrollato aumento dei costi delle materie prime che stanno rendendo tutti inadeguati i quadri economici dei progetti PNRR per i quali i Comuni più virtuosi (come il nostro) hanno già ottenuto cospicui finanziamenti".