Bottaro: «Basta incassare accuse: pronti per la Città nuovi bus elettrici e bike sharing per i turisti»

«In questi anni ho incassato, in silenzio, diverse critiche spesso del tutto strumentali, molte volte ingenerose, ma talvolta assolutamente meritate, mosse nei miei confronti.Il mio silenzio è stato confuso da qualcuno come un riconoscimento della fondatezza di queste critiche, da altri come disinteresse o, peggio ancora, stanchezza e distacco di un Sindaco che si avvia alla fine del mandato. La verità è diversa.Alle critiche ho sempre voluto rispondere con i fatti e non con "altre parole". E spesso i fatti (soprattutto nella lenta burocrazia della pubblica amministrazione) si fanno attendere.Oggi, a tutti coloro che mi hanno accusato di voler "dismettere" l'azienda cittadina AMET SPA rispondo "a modo io".Non semplicemente ricordando i 7 nuovi mezzi (gli ultimi 3 totalmente elettrici) acquisiti negli ultimi 3 anni interamente con finanziamenti pubblici e consegnati gratuitamente ad Amet SpA per consentire all'azienda un servizio di trasporto pubblico di qualità. Ma tra circa 10 giorni (stiamo finendo le immatricolazioni) consegneremo ad Amet SpA altri 3 autobus nuovi, a metano. E non solo!Ci hanno comunicato che abbiamo "vinto" l'ennesimo bando pubblico.E' stata finanziata la nostra proposta progettuale che prevede l'acquisto di altri 4 mezzi elettrici e ben 8 infrastrutture di ricarica/rifornimento (colonnine) per un importo complessivo pari a € 4.211.892.Finirò il mio mandato "raccontando" ai cittadini che durante la mia sindacatura sarò riuscito a consegnare ad Amet SpA ed a metter su strada ben 14 nuovi autobus di cui 7 totalmente elettrici, 3 a metano e 4 a basso impatto ambientale.Sempre in tema di trasporto pubblico locale e mobilità sostenibile, nei prossimi giorni inizieranno gli interventi di installazione di postazioni di bike sharing frutto di un ulteriore finanziamento pubblico al servizio di cittadini e turisti».