Ex distilleria Angelini, giù anche la torre: avviata attività di demolizione

«Già nelle scorse settimane, con grande celerità e concretezza, abbiamo siglato un'intesa con la Sovrintendenza per demolire la torre ottagonale e recuperare solo taluni manufatti del complesso originario della Distilleria Angelini quali testimonianza storica del complesso industriale originario. Andiamo avanti per realizzare il nostro grande sogno».

È iniziata la demolizione dell'ultimo corpo di fabbrica che inibisce la vista della Cattedrale nell'area dove sorgeva la distilleria Angelini: si tratta della grande torre rossa ottagonale, simbolo dell'industria del secolo scorso.La ex Angelini, costruita nel 1937, sarebbe dovuta già esser abbattuta nel lontano 1993 dopo un atto d'obbligo di diversi anni prima. Ma proprio ad inizio 1993 la società che gestiva la distilleria fallì e praticamente dal 1996 si è trasformata in una grande area completamente abbandonata.«Quando le Istituzioni dialogano tra loro nel rispetto dei reciproci ruoli ed in modo sinergico e costruttivo, anche le questioni più complesse diventano semplici» - erano state le parole del sindaco Amedeo Bottaro nei giorni scorsi, oggi sul posto per seguire personalmente i lavori.