Venerdì l'inaugurazione del "Giardino dei Sensi" a culmine del progetto Non ti scordare di me

"Non ti scordar di te" in programma venerdì 7 giugno a Trani, alle 10.30, in Villa Segettaro (via Annibale Maria di Francia n.189). Interverranno i sindaci delle città di Trani e Bisceglie, Amedeo Bottaro e Angelantonio Angarano, la dottoressa Valentina Romano e la dottoressa Laura Liddo, rispettivamente Direttore Dipartimento Welfare e Direttore di Sezione della Regione Puglia, insieme con l'assessore Alessandra Rondinone e Roberta Rigante dei comuni di Trani e Bisceglie.Il progetto, nato dalla sinergia tra le associazioni Il Pineto di Trani e Arca dell'Alleanza di Bisceglie, e finanziato dai fondi del bando regionale Puglia Capitale Sociale 3.0, giunge a conclusione. Saranno presentate le numerose iniziative condotte durante questi mesi e verrà mostrato il Giardino dei Sensi, uno spazio verde già presente all'interno di Villa Segettaro, sede del Pineto, riqualificato dai ragazzi coinvolti nel progetto che hanno lavorato con professionisti per trasformare oltre 2.000 metri di terreno in orto botanico, aperto a tutta la cittadinanza