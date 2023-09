Brador, sandali e calzature fatti a mano in Italia che uniscono stile, comfort e praticità

PUBBLIREDAZIONALE

Le calzature sono un elemento indispensabile per dare forma ad un outfit perfetto. Grazie a, realtà italiana fondata nel 2003 e parte di Eurotop & Brador Srl, è semplice individuare decine di modelli eleganti e di elevata qualità, realizzati da esperti artigiani secondo i canoni dell'antica tradizione manifatturiera romagnola. Dalle sneakers ai sandali uomo in pelle , nell'offerta dell'azienda figurano articoli davvero unici nel loro genere.Tramandando di generazione in generazione una tradizione affinata in oltre quarant'anni di attività nel settore calzaturificio, Brador è riuscita ad affermarsi comeInoltre, potendo contare su, distribuiti in tutto il mondo, l'impresa è conosciuta e apprezzata anche a livello internazionale. Il target a cui si rivolge, del resto, è ampio e variegato. Senza scordare che Brador dà forma a calzature per alcuni dei più famosi marchi di moda italiani.Alla sede centrale situata nel nostro Paese si unisce. Si tratta di una realtà attiva dal 2022, impegnata nella distribuzione e nella logistica in territorio nipponico. Il risultato? Sono stati inaugurati due pop-up store, uno a Tokyo e l'altro situato presso lo Scramble di Shibuya.Sinonimo di tradizione ma allo stesso tempo di innovazione, le calzature firmate Brador sono realizzate tra Marche ed Emilia-Romagna da esperti artigiani, completamente a mano.L'impresa, inoltre, si impegna per conservare e valorizzare la tradizione dell'artigianato Made in Italy nel contesto della moderna produzione industriale.Sandali e sneakers si trasformano così in. Mai uguali fra loro, sono il frutto di un processo di selezione dei materiali e di un iter realizzativo che avviene nel totale rispetto degli standard più elevati. A ciò si unisce l'adozione di particolari tecniche, come quella del Tinto in capo.Le calzature Brador in pelle "viva" diventano delle vere e proprie compagne di viaggio. Con il passare degli anni si arricchiscono, acquisendo un valore unico eL'obiettivo che il brand italiano mira a raggiungere è quello diLa strategia prevede un'espansione dell'ambito e-commerce, anche al di là dei confini italiani ed europei.Nel mese di agosto, infine,Si tratta di un hub cruciale nella fase di gestione dello stock-service per i rivenditori americani. Rappresenta, dunque, una base di espansione per nuovi investimenti nella gestione delle spedizioni e-commerce sul territorio degli States.