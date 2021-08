Branchi di cinghiali nelle campagne di Trani: necessari interventi di controllo e prevenzione

L'episodio segnalatoci dal presidente del consorzio guardie rurali di Trani in zona Conca d'Oro risale a circa 8 giorni fa, ma in realtà si aggiunge a altri avvistamenti e segnalazioni."L'autovettura in perlustrazione nell'agro di Trani - dichiara il presidente Peppino Nardò - si era imbattuta in un poderoso cinghiale e solo la prontezza della nostra guardia ha evitato il peggio limitando l'accaduto a lievi danni all'autovettura".Il racconto dell' episodio viene riportato oggi , dopo una settimana, visto il moltiplicarsi degli avvistamenti che ormai quotidianamente pervengono dagli associati.La segnalazione di branchi di cinghiali nelle campagne in realtà sta creando terrore e disagio per tutti i frequentatori della zona."Pertanto, nell'interesse dei nostri associati e delle nostre guardie, - prosegue il presidente Nardò- invitiamo gli amministratori di Trani, ed in primis il Sindaco ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di riportare serenità e sicurezza nelle campagne".In molte zone d'Italia i cinghiali dalle campagne è ormai frequentissimo si avvicinino ai centri abitati.È dunque auspicabile che l'appello del presidente Nardò venga raccolto per uno studio della situazione intorno alla città , tale da poter prevenire sia incidenti nelle campagne che un avvicinamento dei branchi - con ancora maggiori rischi - al centro abitato.