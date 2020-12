Buoni spesa: "Riesamineremo anche tutte le domande risultate errate" sottolinea l'assessore Martello

Prosegue anche in questi giorni il lavoro di valutazione delle domande presentate nei termini previsti dall'Avviso per la concessione dei Buoni Spesa. Nella giornata di lunedì, primo giorno utile dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande, è stata fatta una prima significativa verifica delle istanze presentate: 850, su un totale di 1784, quasi la metà, pervenute all'Ente attraverso la modalità telematica, soluzione individuata per fornire ai richiedenti risposte celeri e consentire le prime erogazioni già dalla giornata di oggi, con la comunicazione degli importi assegnati via SMS e conseguente erogazione delle somme sulla tessera sanitaria dei beneficiari."È obiettivo dell'Ufficio Servizi Sociali – spiega l'assessore Eugenio Benedetto Martello – concludere l'esame delle restanti pratiche nel giro di poco tempo. Al termine dell'intera procedura l'Amministrazione Comunale procederà all'esame di tutte le domande che, causa errata o omessa compilazione di campi obbligatori, non sono state accolte, al fine di individuare un nuovo iter amministrativo che consenta l'erogazione di tutta la somma stanziata per la misura, destinata interamente ai cittadini.Si coglie l'occasione per ricordare che, essendo la domanda stata espressa come autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, l'omissione di dati obbligatori o l'incompleta presentazione dell'istanza la rende ultima nulla ed irricevibile da parte della Pubblica Amministrazione, non potendo l'Ente interpretare la volontà altrui. Questo aspetto ha inciso in larghissima parte sul numero delle domande non accolte attualmente riscontrate. Come detto, è ferma intenzione dell'Amministrazione Comunale impiegare fino all'ultimo euro delle somme stanziate per gli aiuti alimentari in favore dei cittadini che si trovano in stato di necessità, attraverso modalità come sempre lineari e trasparenti che garantiscano, da prassi, il corretto uso di fondi pubblici"."Invitiamo pertanto – conclude Martello – tutti coloro che al momento hanno visto la loro domanda non accolta ad avere fiducia nell'operato dell'Amministrazione, perché si utilizzeranno le procedure necessarie per ovviare a tale situazione, fermo restando che nel periodo natalizio la struttura dei servizi sociali metterà in campo ulteriori forme di aiuti in favore delle fasce deboli della popolazioni".Si ricorda che sul sito del Comune di Trani è possibile verificare lo stato di ammissibilità delle prime 850 istanze e conoscere gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa.