«C’era una volta…i nonni raccontano il Natale della loro infanzia», recital dell'Unitre Trani

Non ci può essere un Santo Natale senza i tradizionali canti che ne introducono il profondo senso, creando la giusta predisposizione d'animo per la Celebrazione della Nascita di Nostro Signore che è senza dubbio, per i credenti, la Festività più bella soprattutto perché è occasione di riunione e di condivisione di valori fra generazioni.La presenza dei nonni, senza dubbio, ingentilisce la festività ed unisce attraverso il racconto, un aspetto questo che sarà il tema centrale di un recital dal titolo «C'era una volta…i nonni raccontano il Natale della loro infanzia», organizzato dalla Città di Trani in collaborazione con l'Università della Terza Età, dove i testi e la musica, a cura dei soci della UniTre coordinati dal docente di teatro Marco Curci e dal docente di musica Berto Di Lernia dell'UniTre, si alterneranno, il prossimo lunedì 18 dicembre dalle ore 17:00 alle 19:00, per creare il clima ideale di attesa del Santo Natale.Il recital cercherà di recuperare, trasmettendoli, i valori fondamentali dell'altruismo e della bontà, antitetici all'egoismo che, come male sociale, va superato per una rinascita morale dell'individuo, sarà un percorso di condivisone che regalerà ai presenti un pomeriggio di serenità che avrà il sapore di un tempo antico evergreen che non passerà mai di moda.Il Natale è la festa più bella e l'Università della Terza Età, a cui in questi giorni l'Amministrazione Comunale, riconoscendone il valore sociale, ha conferito la Benemerenza Cittadina "Ordinamenta Maris", vuole prepararla invitando la Cittadinanza a partecipare ad un lieto appuntamento che vedrà protagonisti persone che a dispetto dell'anagrafe: non mollano, si mantengono attivi ed hanno ancora voglia di mettersi in gioco.