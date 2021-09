“CANdidati subito!” al Gran Shopping Mongolfiera: ci saranno anche Luca e Filippo

I due trovatelli adottati dal Gran Shopping di Molfetta apriranno le porte della dog area per due giorni di festa

Domani, sabato 25, e domenica 26 settembre, dalle 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30, nell'area dog del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta si terrà l'evento gratuito "CANdidati subito!", due giorni ricchi di attività e giochi con chiunque abbia voglia di partecipare con il proprio amico a quattro zampe.Ad aprire idealmente le porte della dog area saranno due ospiti di eccezione, Luca e Filippo, i due trovatelli adottati dagli operatori del centro commerciale, divenuti ormai mascotte della struttura, che parteciperanno alle attività, pronti a ricevere una dose extra di coccole.Durante il fine settimana si potrà assistere e partecipare con il proprio animale ad esercizi di agility, obbedienza e condotta, partecipare a dimostrazioni di attività di difesa e di handler con educatori cinofili professionisti, a disposizione anche per dare consigli e provare a risolvere problemi. Si parlerà anche della figura dello psicologo del cane, ancora poco conosciuta.Il Gran Shopping ha dimostrato di avere a cuore il tema già da diverso tempo, avendo adottato i randagi della zona industriale, dando loro cucce e cure, così come è stato fatto con Luca e Filippo.In caso di affluenza particolarmente elevata, la direzione del centro commerciale si riserva il diritto di imporre delle restrizioni all'ingresso per garantire gli standard di sicurezza necessari.