Capitale della cultura 2021, Bottaro: «Candidatura dell'intera Bat con Trani Comune capofila»

Si è aperto finalmente un dialogo tra Trani e Barletta dopo le polemiche delle scorse ore sulla candidatura di capitale della cultura 2021. «La candidatura di Trani vede la nostra città capofila, ma in realtà riguarda l'intera Bat. Non intendiamo fare una candidatura della Bat di facciata ma di sostanza». Sono queste le parole di Bottaro nel corso di una tavola rotonda con tutti i sindaci della sesta provincia pugliese svoltasi questa mattina.«Ogni Comune - ha spiegato meglio Bottaro - deve partecipare alla realizzazione del dossier, prevedendo eventi che si terranno nelle singole città. Semmai si dovesse vincere questa sfida, la Bat diventerebbe capitale della cultura sebbene con Trani città capofila. Questo significa anche che le risorse ministeriali andranno divise per tutte le città. In sostanza, i turisti non si limiteranno a venire a Trani ma ad assistere ad una proposta culturale offerta dall'intero territorio. Questa è l'idea che dal primo giorno abbiamo sostenuto e mi auguro che di fronte a quest'idea così come esplicitata si possa trovare davvero un'intesa comune».La proposta è stata sposata sia dal presidente Lodispoto che dal sindaco di Barletta, Cosimo Cannito che ha aggiunto: «Valuterò questa sua proposta all'interno della maggioranza, coinvolgendo eventualmente anche le opposizioni. Mi sono riservato di dare una risposta al tavolo istituzionale della provincia ed in quella sede si deciderà l'indirizzo che verrà dato, non essendo io padrone della città».