Capodanno a Trani: Dodi Battaglia dei Pooh ospite dello spettacolo sul porto

Arriverà a Trani per la sera di San Silvestro il chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia, che invita in un video su Facebook allo spettacolo sul porto insieme al "mitico" Pinuccio - il noto personaggio televisivo celebre per Striscia la Notizia nonché youtuber che gioca sulla sua baresità - e ai dj di Radio Selene per attendere il nuovo anno.Uno dei componenti della mitica formazione dei Pooh, che in veste di solista in questo periodo sta girando l'Italia con il suo spettacolo "Nelle mie corde", sarà dunque l'ospite d'onore di questa festa che vedrà protagonisti anche i fuochi d'artificio del Festival dell'arte pirotecnica "special edition happy new year".Battaglia, che negli anni ottanta ha vinto anche il premio di miglior chitarrista europeo, è autore di oltre 140 brani, di cui 70 del repertorio dei Pooh, con i quali ha interpretato un pezzo di storia della canzone italiana.