Carabinieri, intensificati i controlli del territorio dal Comando Provinciale Bat

Weekend all'insegna della sicurezza a seguito dei controlli effettuati daidel, attività che si inserisce nell'ambito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la, presieduto dalDurante le operazioni i militari hanno così proceduto all'identificazione di, al controllo di. Molteplici sono stati anche i controlli effettuati agli arrestati domiciliari e ai sorvegliati speciali di PS, al fine di garantire una adeguata cornice di sicurezza. Non sono mancati nel corso del servizio controlli al codice della strada:elevate ad autisti indisciplinati e 4 patenti ritirate. Durante i numerosi controlli sono state eseguitepersonali e veicolari nel corso del quale sono state segnalate 6 persone per uso personale di stupefacenti.Il servizio di alto impatto svolto dai militari dell'Arma continuerà regolarmente nelle prossime settimane, anche nei restanti comuni della BAT, per garantire sempre maggiore prossimità ai nostri cittadini.