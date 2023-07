Carenze dell’organico del Giudice di Pace a Trani, gli avvocati proclamano lo stato di agitazione

La Consulta delle Associazioni forensi del circondario tranese nel corso dell'ultima riunione del 27 giugno scorso ha preso atto delle persistenti gravi criticità che rallentano sensibilmente il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trani a motivo della carenza di personale e dell'insufficienza della pianta organica, anche considerato che il detto Ufficio è territorialmente competente per i Comuni di Trani, Molfetta, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola.

Fermo restando la condivisione e il sostegno alle iniziative formali già assunte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, all'esito di ampio confronto e di approfondita discussione la Consulta dichiara sin d'ora di proclamare lo stato di agitazione in caso di mancata sollecita integrazione dell'organico (giudiziario e amministrativo) dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trani, e tanto unicamente per garantire e per assicurare il regolare esercizio della giurisdizione (civile e penale) e così far fronte efficacemente alle legittime istanze di giustizia dei cittadini, auspicando in tal senso la pronta adozione di ogni necessaria e utile azione da parte di tutte le Istituzioni competenti.

Il Presidente della Camera Penale

Il Presidente della Camera Civile,

Il Presidente dell'Associazione degli Avvocati del foro di Trani Sezione distaccata di Ruvo di Puglia

Il Presidente dell'ONDIF Sez. Trani

Il Presidente dell'AIGA Sez. Trani

Il Presidente dell'Associazione Avvocati Andriesi

Il Presidente dell'AGIFOR

Il Presidente dell'Associazione Avvocati Molfetta

Il Presidente dell'Associazione Avvocati Lavoristi

Il Presidente della Camera Gius-Lavoristi

Il Presidente dell'Associazione Avvocati Trani

Il Presidente dell'ANAI

Il Presidente della MGA

Il Presidente dell'U.D.A.I. Sez. Barletta-Andria-Trani