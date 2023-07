Francesco Logrieco nominato Commissario dell’Ordine degli Avvocati di Taranto

Un incarico delicato affidato ad un uomo di esperienza in campo ordinistico, visti precedenti mandati presidenziali già assolti presso l'Ordine di Trani e il ruolo di Vicepresidente del Consiglio nazionale forense che lo ha visto impegnato fino a 4 anni fa.

Il compito che il Ministro Nordio ha affidato al Presidente Logrieco è quello di portare l'Avvocatura Tarantina a nuove elezioni entro 90 giorni per ristabilire la certezza del diritto. In questi 3 mesi Francesco Logrieco non farà mancare la sua presenza e le sue competenze all'Ordine di Trani così come chiesto dagli stessi avvocati del circondario.

Nel pomeriggio di martedì 4 luglio è stata notificata al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani, Francesco Logrieco, il decreto del Ministro della Giustizia Carlo Nordio di guidare l'Ordine degli Avvocati di Taranto verso le nuove elezioni.