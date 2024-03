"Carosello italiano ": sabato 23 il secondo spettacolo di "Aspettando il festival del Giullare"

Un cast di trenta persone in un viaggio da Sud a nord d'Italia in chiave musicale

Dopo il Sold-Out del 24 febbraio scorso, con lo spettacolo "IO – La Rinascita" con cui la Compagnia Teatrale di casa "Il Giullare" ha aperto la rassegna e il successo raccolto dalla stessa compa-gnia nella trasferta di Segrate (MI), dove ha emozionato i circa 400 spettatori del Teatro Toscanini della Cascina Commenda, torna l'appuntamento con il Teatro "contro ogni barriera"!SABATO 23 MARZO sul palco del teatro del Centro Jobel a Trani salirà, con un cast di circa 30 persone, l'Associazione "Centro Zenith" di Andria, che per la regia di Antonello Fortunato porta in scena "Carosello Italiano": un viaggio musicale tra alcune città d'Italia...un ipotetico andare tra nord e sud del belpaese.Lo spettacolo è stato ideato nel 2017 ed è stato rappresentato in tutta Italia: Molfetta, Barletta Tropea, Vibo Valenzia, Ostia, Chieti, Avellino, Colleferro e diverse volte a Roma dove ha anche ri-cevuto il premio THAILIA oltrechè ottenere a giugno 2023, presso la biblioteca del Senato della Repubblica, un riconoscimento per l'impegno nella valorizzazione dei talenti degli attori della compagnia.Ingresso ore 20.30 con "Tarallucci e vino" a cura della Locanda del Giullare: degustazione di vino locale e taralli preparati nel Laboratorio di Cucina del Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitati-vo "Centro Jobel"Sipario ore 21.00Ore 22.30: apertura del Truck del Giullare con possibilità di gustare panini e bibiteIl prossimo spettacolo in programma nella rassegna è previsto per Sabato 13 aprile con "Sola con-tro la mafia" a cura della Compagnia Teartermitage di Molfetta con Arianna Gambaccini e la re-gia di Ivan d'Ingeo.Posti limitati, necessaria prenotazioneInfo e prenotazioni:- https://ilgiullare.it/prenotazioni/- Whats app – solo messsaggi: 3515704861- Social: FB – IG - X