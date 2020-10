Cattivi odori, aria irrespirabile in tutta Trani

Cittadini costretti a chiudere le finestre delle abitazioni. In corso accertamenti delle forze dell’ordine

Numerose segnalazioni stanno arrivando da quasi un'ora alle forze dell'ordine da cittadini che chiedono notizie circa una diffusa puzza di bruciato acre e particolarmente pungente, che da via Barletta si va propagando di minuto in minuto in tutta la città. I vigili urbani stanno cercando di capirne la causa, anche perché dai social emergono lamentele da molti abitanti della zona costretti a tenere le finestre chiuse definendo "tremenda" l'aria che si respira, che "prende alla gola".