Cinquepalmi: «La nostra città ostaggio di fumo e puzza»

«La nostra Città ostaggio di fumo e puzza, i rifiuti bruciano ancora nel silenzio assoluto dell'amministrazione tutta». A dichiararlo l'ex consigliera comunale, Mariagrazia Cinquepalmi.«Continuano i disagi ai cittadini causati dal fumo e dall'odore acre di plastica bruciata che da giorni sta investendo diverse aree della nostra città.La questione dei roghi in città sta diventando davvero insostenibile per la salute dei cittadini e per il benessere del territorio.L'Arpa si è premurata di verificare se l'aria che respiriamo sia o meno inquinata visto che l'odore acre si percepisce senza necessità di misuratori? L'inerzia del Sindaco è sbalorditiva.Tra l'altro Trani continua a non essere dotata di centraline per il monitoraggio dell'aria e dell'acqua nonostante la situazione sia diventata davvero insostenibile.I roghi dei rifiuti servono a far scomparire ogni traccia di sversamenti illegali e a fare spazio a nuovi scarichi.E' proprio il caso di dire che in città tira una brutta aria».