Aria irrespirabile in zona nord, odori sempre più forti: residenti spazientiti

Oramai non si contano più le decine di segnalazioni che giungono sistematicamente in redazione di residenti disperati che non sanno più cosa fare e noi di Traniviva non possiamo far altro che tenere i riflettori accesi su questa annosa questione che oramai si trascina senza arrivare ad un dunque. Ci riferiamo come al solito agli odori sgradevoli: sono giorni che in zona nord l'aria è totalmente irrespirabile. Puzza di fogna, di rifiuti, insomma chi più ne ha più ne metta per non parlare poi dei soliti odori acri che pizzicano la gola. Sarà che con i venti di mare i fetenti odori penetrano fin dentro le stanze, senza dare tregua neanche quando si vuole riposare. Come si fa? Certo non ci si può barricare in casa con il caldo. E allora non resta che respirare questa bell'aria a pieni polmoni (con alte probabilità di ammalarsi) in attesa che qualcuno si decida a fare chiarezza sulla questione. Ai residenti, armarsi di bombole antigas, provare per credere!