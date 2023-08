Puzza di bruciato nel quartiere Sant'Angelo: sui social impazzano le lamentele dei residenti

che una sgradevole puzza di fumo desta, indesiderato,delle persone.Sono arrivate numerose le segnalazioni inerenti ad "" diche, nella serata di ieri, hanno portato alla diffusione dello sgradevolissimo odore di bruciato.Per chi si fosse posto il dilemma: "", la: secondo alcune di queste segnalazioni il forte odore di, diffusosi poi per tutta la città, aiutato dal forte vento di questi giorni, tanto che le segnalazioni arrivano perfino dal centro storico e da piazza della Repubblica, dove lo sgradevole odore, nonostante la distanza da quello che sarebbe il "punto di partenza", si sentiva nitidamente.Il fatto che non sia la prima volta va ad: oltre il disagio dell'odore stesso,, il fulcro del problema sta nella novità che questi fumi possono avere in chi li inala, condizione che può verificarsi molto facilmente visto che nel periodo estivo è improponibile la "soluzione" di chiudere la finestre, che tra l'altro sarebbe solo palliativa.La facilità della diffusione dei fumi sulla zona abitata richiederebbe un intervento immediato e concreto, soprattutto perché, come evidenziato dalle segnalazioni, questa situazione si ripete in maniera ormai