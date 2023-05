Cedimento tombino in corso Imbriani, tutto risolto grazie all'intervento congiunto di Aqp e Polizia locale

In relazione all'articolo pubblicato da Trani Viva riguardante il tombino di fognatura nera posto all'incrocio tra corso Imbriani e corso Italia si precisa che ieri pomeriggio immediatamente la Polizia Locale in servizio è intervenuta informando subito Acquedotto del cedimento.Aqp ha prontamente inviato sul posto proprio personale che, con l'ausilio del personale della Polizia Locale in servizio, ha eseguito la delimitazione dell'area (con transenne dell'azienda) per tutelare la pubblica incolumità.Nel corso della mattinata Acquedotto ha perfezionato l'intervento procedendo al successivo ripristino dell'asfalto, attività questa svolta alla presenza costante di agente di Polizia locale in servizio per la viabilità.