Centro servizi famiglie, pubblicata la gara Empulia

Il dirigente dell'Ufficio di piano dell'Ambito Trani-Bisceglie comunica l'indizione di una procedura di gara aperta sul portale EMPULIA volta all'individuazione di un soggetto che assicuri le attività di Centro servizi per le famiglie nella città di Trani e Bisceglie per i prossimi 24 mesi. L'importo a base d'asta è pari a 863.420,32 euro. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato entro le ore 12 del 15 dicembre 2023.Il Centro servizi per le famiglie dell'Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie rappresenta la principale proposta di prossimità per le famiglie del territorio, un presidio permanente di riferimento, un luogo di prevenzione e cura delle fragilità familiari.Il Centro servizi per le famiglie è finalizzato alla promozione delle competenze genitoriali attraverso l'incentivazione di tutti i processi di facilitazione e sostegno delle relazioni familiari (di coppia e genitori-figli), anche attraverso la realizzazione di incontri protetti genitori-figli e percorsi di mediazione familiare o di supporto individuale rivolto agli adulti e ai minori, con un'attenzione particolare alla crisi familiare (separazione, divorzio e affidamento dei figli) e alla valorizzazione della "famiglia risorsa" (affidataria e adottiva).Il servizio prevede, inoltre, la realizzazione di interventi di informazione, promozione, sensibilizzazione e sostegno all'affidamento familiare, finalizzati a mobilitare e rinforzare la disponibilità di famiglie e singoli all'affido familiare, sostenendoli anche durante il periodo di accoglienza del minore.Gli interventi saranno realizzati a supporto e integrazione delle equipe professionali dei servizi sociali comunali e consultoriali che, nella diversità di compiti e funzioni, risultano istituzionalmente titolari degli interventi di affido familiare.Si segnala, tra le altre prestazioni che saranno rese, l'attivazione di una unità di strada per la prevenzione e la sicurezza dei più giovani e la messa a punto di iniziative ed interventi in favore degli adolescenti.Con questa gara d'appalto, l'Ambito Territoriale di Trani Bisceglie completa l'offerta dei principali servizi di welfare da offrire al territorio dopo l'assistenza domiciliare SAD e ADI, l'assistenza domiciliare educativa, il segretariato sociale, la porta unica di accesso, l'assistenza specialistica per alunni disabili, il pronto intervento sociale ed il centro antiviolenza. Tutto ciò è stato possibile programmando opportunamente le risorse finanziare del piano sociale di zona, del fondo povertà e dell'intesa famiglia.