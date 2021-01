Chiusura discarica e riutilizzo acque reflue, nominati i responsabili del procediemento

Due importanti lavori pubblici in città, con relativi finanziamenti, e conseguente necessità di individuare in entrambi i casi un supporto al Rup (Responsabile unico del procedimento): parliamo degli interventi relativi alla chiusura definitiva della discarica Rsu in località "Puro Vecchio", e di quelli relativi al "Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell'abitato".Intanto è bene dire che il nuovo Rup per il progetto relativo alla chiusura della discarica, nominato in sostituzione del dirigente dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente del Comune di Trani, sarà l'arch. Francesco Patruno, istruttore tecnico direttivo in servizio presso quella stessa Area; per quanto riguarda il secondo intervento, quello del riutilizzo delle acque reflue, come Rup è stato invece nominato l'arch. Rosario Sarcinelli.Per entrambe le situazione, come si evince dalle determine pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune di Trani, si è reso necessario individuare una ulteriore figura, quella di "supporto al Rup", proprio "in conseguenza della particolarità della procedura di affidamento, nonché degli attuali carichi di lavoro attualmente gravanti sul Responsabile del procedimento individuato": insomma una legittima necessità per "assicurare uno specifico supporto amministrativo a cui non si può fare fronte con il personale in servizio", per cui il Comune di Trani ha già espletato le relative e specifiche procedure di gara per l'affidamento del servizio.Per entrambe le procedure, è stato individuato Studio Fusinato di Fusinato Antonio, con sede a Martina Franca, che ha proposto il miglior ribasso sulla base d'asta, per cui il professionista sarà incaricato di supportare il Rup, responsabile del procedimento.Per quanto riguarda i lavori per la chiusura della discarica, ora il nuovo Rup e il nuovo supporto tecnico – amministrativo saranno impegnati "per lo svolgimento della procedura di gara relativa alla progettazione definitiva, esecutiva e della successiva esecuzione del contratto"; lo stesso supporto tecnico – amministrativo al Rup sarà prodotto da Fusinato per lo svolgimento dell'attività autorizzativa del Progetto e della procedura di gara relativa ai lavori di "Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell'abitato".