Ci siamo: è il vaccine day della scuola

AGGIORNAMENTI LIVE

Dopo la grande preparazione dei giorni scorsi, il grande giorno è arrivato: domenica 21 febbraio al Palazzetto dello Sport verranno sottoposti a vaccinazione i soggetti nell'età compresa tra i 18 e i 55 anni in assenza di patologie che aumentino il rischio clinico associato all'infezione da covid.Si tratta di 506 soggetti facenti parte del personale scolastico degli istituti di competenza comunale che hanno dato il proprio consenso. Le vaccinazioni avranno inizio a partire dalle ore 10 secondo il calendario già fornito alle dirigenze scolastiche all'interno dei gazebo allestiti dall'Oer Trani.Traniviva seguirà in diretta questo grande evento con dirette Fb e interviste.A distanza di un anno dal primo caso a Codogno, noi oggi celebriamo con questa imponentissima organizzazione per la quale non posso che non ringraziare il Comune di Trani per aver risposto favorevolmente alla nostra richiesta. Abbiamo reclutato oltre 1600 persone del personale scolastico, soltanto tra quelli under 55, gli over saranno chiamati nei prossimi giorni. Con questa inaugurazione abbiamo voluto fare la prima vera vaccinazione di massa, tenendo anche conto della disponibilità dei vaccini che ci auguriamo sia sempre più cospicua. Con questa organizzazione possiamo dare una risposta epidemiologica molto seria con la solita raccomandazione: nonostante il vaccino, tuttavia, dobbiamo continuare a mantenere ancora alta l'attenzione», sono le parole del direttore Delle Donne alla stampa.«Abbiamo voluto dimostrare che siamo in grado di vaccinare un'intera città. Vogliamo iniziare a vaccinare da domani, con questi numeri e frequenza, anche gli over 80 e i soggetti fragili. Il tutto nasce da una grande sinergia con l'Asl e tutta la squadra della dottoressa Albrizio, nonché tutte le associazioni di volontariato» - ha proseguito il sindaco Bottaro.: sono giunti sul posto il sindaco Amedeo Bottaro, il direttore generale dell'Asl Bat Alessandro Delle Donne, il dirigente medico dell'Asl Bat Patrizia Albrizio e il comandante della Polizia locale di Trani.: al via con le prime vaccinazioni. Si parte con il personale della scuola De Amicis.in corso le ultime procedure di allestimento da parte delle associazioni facenti parte della Protezione civile. "Così l'Italia punta a rinascere", recitano i cartelloni presenti all'interno del Palazzetto.