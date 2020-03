Ci vediamo a casa, l'iniziativa di Legambiente Trani pensata per questo periodo di emergenza

Siamo chiusi in casa, ma il nostro impegno non si arresta, anzi lontani dalla frenesia delle nostre giornate, abbiamo la possibilità di dedicare tempo alla riflessione, condivisione e confronto, con questa iniziativa vogliamo rendere collettive le nostre riunioni, vogliamo discutere delle attività che stiamo portando avanti e costruire con voi i nostri impegni futuriE' il tempo dell'mmaginazione, dell'esplorazione, dell'esperienza e di nuovi modi per costruire comunità Mutualistiche, Solidali ed Ecosostenibili perché nelle grandi crisi attecchiscono i semi dei grandi cambiamenti.Legambiente vi invita a partecipare ed ad intervenire al un ciclo di incontri telematici: "Ci vediamo a casa – è tempo di Rievoluzione"Nella puntata di martedì 24 marzo, alle ore 19, parleremo di lotta alle povertà educative e creazione di comunità educanti con i protagonisti del progetto "Scuola Corsara". Alla discussione interverrà Ruggero Ronzulli direttore di Legambiente Puglia e Coordinatore del progetto e gli studenti coinvolti nelle attività.Per Partecipare al Video Talk :● da Pc, tramite browser Chrome, collegarsi al seguente indirizzo https://meet.jit.si/CiVediamoACasa.● da smartphone scaricare l'App JITSI e inserire come canale "CiVediamoACasa"● in streaming collegandosi alla pagina Facebook: https://www.facebook.com/legambiente.circoloditrani/.