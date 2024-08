Cinquant'anni dal diploma magistrale... e non sentirli: una festa per ritrovarsi tutte insieme

"È davvero da mesi che ci eravamo date da fare per risalire a tutte le compagne di scuola che si sono diplomate cinquant'anni anni fa a Trani : il risultato è stato non solo quello di una giornata meravigliosa, ma anche di rapporti riallacciati, amicizie ritrovate e, nonostante nessuno di noi sia più giovanissima, anche di nuovi progetti per il futuro magari da percorrere insieme". Racconta così la signora Francesca Anna Carrera, capofila della organizzazione per il ritrovo del 12 agosto: vite riannodate, quelle che dopo mezzo secolo si sono ritrovate lunedì scorso in un locale sul porto di Trani, il Babalù, che ha incorniciato la bellissima festa organizzata con tanta cura e amore: "50 anni e non sentirli""Scuola Artis Plena Sanctus Paulus Sororum Angelicarum pulcherrimae et vetustae mulieres absolvimus te .............. ab examinabus perpetus in nomine Bacci, Tabacci et Josephi de Valditara gente nato": ha il sapore di un tempo lontano la formula della licenza dall'Istituto magistrale di Trani, dalla quale sono iniziate le strade di tante insegnanti, di tante donne impegnate nel sociale e ancora oggi, pur in pensione, ancora attive in vari campi, dal volontariato allo sviluppo culturale."La festa è andata molto bene, le compagne sono state molto contente" ha raccontato la signora Francesca che ha attivato la ricerca attraverso vari canali, dai social al passaparola, per ritrovare tutte le ragazze del diploma del 1974.Una giornata ricca di emozioni, di ricordi, di aneddoti divertenti ma anche , talvolta, dolorosi, nostalgie dei primi amori, le figure delle insegnanti, dalle più amichevoli e le più severe, la paura delle interrogazioni e quegli esami finali che è difficile dimenticare per tutti. "Ognuna di noi ha raccontato il proprio percorso : aggiunge la signora Carrera: "Alcune hanno scelto di non sposarsi e di dedicarsi alla professione, altre, la gran parte, hanno anche messo su famiglia , molte di noi sono già nonne: la cosa bellissima è che trovarci, pur adulte, ci ha proiettato in questo pranzo come un vero e proprio viaggio nel tempo: ci siamo ritrovate davvero come ragazze di 18 - 19 anni a ridere, scherzare, ricordare ma anche a progettare e sognare luoghi comuni da condividere .Un momento vissuto nella Città che è bello raccontare non solo per la storia importante che l'istituto delle suore di San Paolo a Trani costituisce, ma anche per sottolineare il valore del ritrovarsi, del non cedere alla pigrizia di un semplice ricordo: perché quando si è vissuto una fetta di vita importante come gli anni della scuola, ripercorrere insieme un mondo che ci è appartenuto può costituire anche un motivo di riflessione sul cambiamento dei tempi, su quello che effettivamente è cambiato, sarebbe dovuto rimanere com'era e su ciò che invece è stato giusto modificare proprio nei rapporti tra insegnanti e allievi. La torta decorata con "50 anni... e non sentirli" è stata condivisa tra tutte in un clima di festa, di gioia, ma anche di leggera goliardia, tra risate e buonumore.L'appuntamento al prossimo anniversario, a ritrovarsi tutti insieme, a non perdersi, per confrontarsi ancora e, in una nuova dimensione di vita che consente di essere giovani anche all'età della pensione, a immaginare di vivere magari insieme nuove esperienze. Le foto di gruppo raccontano perfettamente l'atmosfera bellissima che si è respirato il 12 agosto: ragazze irresistibili, oggi, come 50 anni fa.