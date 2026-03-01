Città di Trani: Referendum del 22 e 23 marzo gli orari dell'Ufficio Elettorale

Apertura straordinaria per garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione di indirizzo

lunedì 2 marzo dalle ore 15 alle ore 17

martedì 3 marzo dalle ore 15 alle ore 17

mercoledì 4 marzo dalle ore 15 alle ore 17

venerdì 6 marzo dalle ore 15 alle ore 17

lunedì 9 marzo dalle ore 15 alle ore 17

martedì 10 marzo dalle ore 15 alle ore 17

mercoledì 11 marzo dalle ore 15 alle ore 17

venerdì 13 marzo dalle ore 15 alle ore 17

lunedì 16 marzo dalle ore 15 alle ore 17

martedì 17 marzo dalle ore 15 alle ore 17

mercoledì 18 marzo dalle ore 15 alle ore 17

venerdì 20 marzo dalle ore 9 alle ore 18

sabato 21 marzo dalle ore 9 alle ore 18

domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23

lunedì 24 marzo dalle ore 7 alle ore 15

In vista della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026 l'ufficio elettorale osserverà delle giornate di apertura straordinaria per garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione di indirizzo. Presso i seggi sarà comunque possibile stampare gli attestati sostitutivi di voto per gli elettori sprovvisti di tessera. Questo il calendario delle aperture: