Città di Trani: Referendum del 22 e 23 marzo gli orari dell'Ufficio Elettorale
Apertura straordinaria per garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione di indirizzo
Trani - domenica 1 marzo 2026 7.24 Comunicato Stampa
In vista della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026 l'ufficio elettorale osserverà delle giornate di apertura straordinaria per garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione di indirizzo. Presso i seggi sarà comunque possibile stampare gli attestati sostitutivi di voto per gli elettori sprovvisti di tessera. Questo il calendario delle aperture:
- lunedì 2 marzo dalle ore 15 alle ore 17
- martedì 3 marzo dalle ore 15 alle ore 17
- mercoledì 4 marzo dalle ore 15 alle ore 17
- venerdì 6 marzo dalle ore 15 alle ore 17
- lunedì 9 marzo dalle ore 15 alle ore 17
- martedì 10 marzo dalle ore 15 alle ore 17
- mercoledì 11 marzo dalle ore 15 alle ore 17
- venerdì 13 marzo dalle ore 15 alle ore 17
- lunedì 16 marzo dalle ore 15 alle ore 17
- martedì 17 marzo dalle ore 15 alle ore 17
- mercoledì 18 marzo dalle ore 15 alle ore 17
- venerdì 20 marzo dalle ore 9 alle ore 18
- sabato 21 marzo dalle ore 9 alle ore 18
- domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23
- lunedì 24 marzo dalle ore 7 alle ore 15