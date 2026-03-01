Comune di Trani
Città di Trani: Referendum del 22 e 23 marzo gli orari dell'Ufficio Elettorale

Apertura straordinaria per garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione di indirizzo

Trani - domenica 1 marzo 2026 7.24 Comunicato Stampa
In vista della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026 l'ufficio elettorale osserverà delle giornate di apertura straordinaria per garantire il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandini di variazione di indirizzo. Presso i seggi sarà comunque possibile stampare gli attestati sostitutivi di voto per gli elettori sprovvisti di tessera. Questo il calendario delle aperture:
  • lunedì 2 marzo dalle ore 15 alle ore 17
  • martedì 3 marzo dalle ore 15 alle ore 17
  • mercoledì 4 marzo dalle ore 15 alle ore 17
  • venerdì 6 marzo dalle ore 15 alle ore 17
  • lunedì 9 marzo dalle ore 15 alle ore 17
  • martedì 10 marzo dalle ore 15 alle ore 17
  • mercoledì 11 marzo dalle ore 15 alle ore 17
  • venerdì 13 marzo dalle ore 15 alle ore 17
  • lunedì 16 marzo dalle ore 15 alle ore 17
  • martedì 17 marzo dalle ore 15 alle ore 17
  • mercoledì 18 marzo dalle ore 15 alle ore 17
  • venerdì 20 marzo dalle ore 9 alle ore 18
  • sabato 21 marzo dalle ore 9 alle ore 18
  • domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23
  • lunedì 24 marzo dalle ore 7 alle ore 15
  • Referendum
