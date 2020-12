Cittadinanza onoraria per Patrick Zaki: la richiesta di Puglia Solidale Verde

Un riconoscimento per il ricercatore egiziano di 27 anni

Viene dal consigliere comunale Luca Morollo la richiesta, avanzata nel corso della seduta odierna del consiglio comunale, per il conferimento della cittadinanza onoraria per Patrick ZaKi. "Zaky è stato arrestato - ha spiegato il consigliere di Puglia Solidale Verde - senza un motivo particolare (pare per un presunto post su Facebook); l'attivista e ricercatore egiziano di 27 anni, è stato interrogato, torturato e, alla fine, incriminato.Secondo i suoi avvocati, è stato picchiato, sottoposto a scosse elettriche, minacciato e interrogato su varie questioni legate al suo lavoro e al suo attivismo. Nessuno, compresi i suoi genitori, è stato inizialmente informato del suo arresto.Quello di Zaky è solo uno dei tanti casi di detenuti "politici"che si trovano illegalmente nei carceri egiziani".