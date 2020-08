Cittadini allarmati al quartiere Stadio: topi in aumento

Avvistamenti in aumento dopo l'abbattimento del rudere in via Di Vittorio

Stanno pensando alla differenziata ma non alla disifensatazione. Sono queste le parole impietose di un nostro concittadino e lettore che mi scrive perché s'intervenga subito. In questa foto è ritratto un topo morto nei pressi della tribuna dello stadio comunale, all'esterno, lato via Superga. Il nostro lettore ci segnala che da quando hanno cominciato l'abbattimento del rudere di via Di Vittorio, sono aumentati gli avvistamenti di topi di medie e grandi dimensioni. Un pericolo in più per i tanti bambini che giocano in zona. Si richiede dunque una profonda disifenstazione della zona.