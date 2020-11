Classifica Eduscopio, tra i migliori istituti sul territorio spicca il liceo delle Scienze Umane De Sanctis

Arriva puntuale, anche in tempi di Covid-19, la classifica nazionale Eduscopio che ogni anno, grazie al contributo della Fondazione Agnelli, valuta gli esiti successivi della formazione secondaria in termini di risultati universitari e lavorativi dei diplomati, per trarne delle indicazioni di qualità sull'offerta formativa delle scuole da cui essi provengono.Nell'olimpo dei migliori istituti scelti nel raggio di 30km da Trani in base l'indirizzo universitario in linea col percorso di studi svolto alle superiori, spicca il liceo delle Scienze umane De Sancits con indice Fga (media dei voti e crediti ottenuti) del 43.19, media dei voti del 23.72, crediti ottenuti del 50.73 e diplomati in regola del 66.7%.Passiamo alla sezione umanistica con il liceo classico che si piazza al quinto posto su 9 istituti di riferimento. Tra gli ultimi in classifica, troviamo il liceo Valdemaro Vecchi per l'indirizzo scientifico e l'Istituto Aldo Moro per l'indirizzo tecnico-economico. Quest'ultimo, tuttavia, sale di posizione (5 su 11 istituti) nella classifica che tiene conto del rapporto studio-lavoro, con un'alta percentuale di studenti che lavorano subito dopo il conseguimento del titolo con una professione coerente con il percorso di studi svolto.