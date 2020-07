Colonia estiva del centro educativo Antoniano: 23 ragazzi felici

Una colonia estiva che anche quest'anno è stata organizzata dal Centro educativo Antoniano dei padri Rogazionisti, diretto da padre Brizio Giovanni Greco e che a maggior ragione proprio a ridosso dell'emergenza Covid, ha assunto un'importanza particolare.I ragazzi ospitati per l'occasione, 23 in tutto, si stanno mostrando spensierati e gioiosi, a dispetto del clima cupo che la quarantena imposta aveva creato nelle scorse settimane. L'ottima organizzazione della colonia, gestita dagli educatori Marcello, Mimmo e Rossella, prevede il trasporto in autobus, a giorni alterni di 3 bambini per volta presso il lido Matinelle, a gruppi e giorni alterni, per cui si alternano attività al mare e quelle presso il Centro educativo, presso il Santuario della Madonna di Fatima.Gli educatori, attraverso la didattica a distanza ed il lavoro da casa, oltre alle attività ludiche al mare e presso il Centro, continuano a garantire le esercitazioni di rito per le varie discipline. Gioco e studio, ancora una volta nel nome di Sant'Annibale, fondatore dei padri Rogazionisti, si fondono in questa tradizionale attività estiva, per continuare a sostenere i ragazzi nella loro crescita fisica e morale. Ancora una volta Trani è grata ai padri Rogazionisti.