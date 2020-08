Colto da malore in spiaggia, salvato grazie il tempestivo intervento del 118

L'episodio ieri pomeriggio in uno stabilimento sul lungomare Cristoforo Colombo

E' stato tratto in salvo grazie al tempestivo intervento dei sanitari del 118. Trattasi di un bagnante che ieri, intorno alle 16.30, ha avvertito un malore in uno stabilimento balneare sul lungomare Cristoforo Colombo, nei pressi di Colonna. L'uomo di circa 45 anni è stato colto da un arresto cardiaco. Giunti sul posto, gli operatori del 118 gli hanno effettuato un massaggio cardiaco con ausilio di defibrillatore, è stato quindi stabilizzato e trasportato in ospedale dove è ora sotto osservazione.