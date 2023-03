Come in un sogno, la Cattedrale avvolta da due arcobaleni

Se comincia così, marzo non è semplicemente pazzerello, ma è veramente folle, fuori di testa, così perdutamente innamorato da cingere di ben due arcobaleni la bellezza pura della Cattedrale di Trani.Un brevissimo temporale, un sommesso accenno di tuoni e una pioggia quasi placida hanno riservato la sorpresa di questo sfolgorante arcobaleno, tanto luminoso da incantare da qualunque parte della città ne si vedesse anche solo una parte, compreso l'imprevisto scorcio al semaforo o il tocco leggero sul "Cuore biancazzurro" immortalato nello stadio, che pubblichiamo; e, circondato a sua volta da un altro arcobaleno, più tiepido, più fioco, nato dalla luce riflessa due volte nelle gocce di pioggia, insieme hanno fatto da cornice a Piazza Duomo, al mare, alla purezza della nostra cattedrale pur ancora imbracata dalle impalcature.Come da una gigantesca bolla di sapone la Cattedrale sta lì, da quasi mille anni, elegante e pura. E non ci si stanca mai di guardarla, specie poi quando la natura, il cielo e il mare la agghindano in modi ai confini del sogno: non per altro queste immagini meravigliose stanno già facendo il giro dei social.