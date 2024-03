Cattedrale di Trani, attesa finita: lavori ultimati dopo oltre due anni

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza del tetto e del transetto della cattedrale di Trani dopo oltre due anni dal loro inizio: le funzioni pasquali si svolgeranno finalmente nella basilica superiore e non nella cripta come accadeva finora. L'intervento è stato progettato dai professionisti Enrico Cassanelli, Giorgio Gramegna ed Enrico Parente, di cui è committente l'Ente cattedrale.Inizialmente erano state innalzate delle impalcature esterne per lo stato conoscitivo dei luoghi. A causa di infiltrazioni e gocciolamenti dal tetto, furono innalzati dei ponteggi anche all'interno e così l'intera area presbiteriale è stata chiusa, rimanendo inutilizzabile per il culto. Finora celebrazioni e matrimoni venivano officiati nelle due cripte ma da Pasqua in poi riprenderanno regolarmente nella parte superiore, per la gioia di fedeli e visitatori.