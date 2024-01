La Cattedrale fatta di Lego torna in Sardegna, Maurizio Lampis: "Grazie, Trani!"

"È stato un mese fantastico , un'esperienza che è andata oltre qualunque aspettativa: Trani mi ha accolto in una maniera speciale che non potrà dimenticare!". Una gioia venata di nostalgia, quella nella voce di Maurizio Lampis, mentre riporta nel furgoncino la sua cattedrale di Trani realizzata con i mattoncini Lego e che, a pochi passi dalla regina delle cattedrali di Puglia, ha stupito e affascinato grandi e piccini. Per quasi un mese l'opera di Maurizio, brick builder di Cagliari, ha accolto i visitatori a Palazzo Beltrani, cuore quest'anno delle festività natalizie nel centro storico della Città, e ha consentito a tranesi e turisti di coglierne particolari architettonici mai notati prima ma anche di venire a conoscenza di quella che è una vera e propria arte, ossia la progettazione e la costruzione di monumenti con i mattoncini Lego. Oltre millecinquecento persone, nella bellissima cornice dell'atrio di Palazzo Beltrani, hanno potuto ammirarne il candore, la luminosità, la purezza delle forme in un modo del tutto nuovo, originale, affascinante, esaltato a cura del direttore Niki Battaglia e del suo staff come Maurizio non avrebbe neanche mai potuto immaginare e di cui si dichiara felice e grato: "Prima la calorosa accoglienza del Sindaco e di tutta l'amministrazione e poi ...non avrei potuto immaginare una collocazione più prestigiosa di quella di Palazzo Beltrani, con Niki Battaglia e i suoi collaboratori che davvero sono persone meravigliose". Maurizio ci confessa che il rapporto con Trani gli piacerebbe possa continuare, magari realizzando progetti che siano finalizzati a diffondere questa pratica tra i bambini ma anche i ragazzi più grandi e, perché no, anche tra gli adulti, come un'attività che stimola le attività cognitive e di concentrazione ma anche la creatività e la fantasia. Certo, Maurizio, scegliendo la Cattedrale di Trani spontaneamente come il simbolo della Regione Puglia in un progetto che sta portando avanti da tempo e nel quale la Cattedrale è affiancata a monumenti come Piazza San Marco e la Fontana di Trevi, costituisce anche un fortissimo veicolo di promozione territoriale: del resto il mese scorso la cattedrale in Lego - e l'originale - sono finite sulle prime pagine di tutta Italia e hanno girato incredibilmente il web in tutto il mondo grazie alla notorietà della LEGO. E sicuramente anche da Trani dispiace vedersela da portar via: ma chissà che non venga colta l'idea di farla tornare proprio per questi fini, e magari per farle girare il mondo, a raccontare quanto sia bella l'originale e a stimolarne la visita. "Alcuni comuni mi commissionano la realizzazione dei loro monumenti proprio per questa finalità" -precisa Infatti Maurizio - e devo dire che quando ho scelto di riprodurre la cattedrale di Trani davvero ho immaginato che potesse incantare tante persone in tanti posti del mondo. Sarebbe bello farla viaggiare". Intanto la cattedrale è tornata in Sardegna, diretta verso il Museo del Mattoncino KARALISBRICK."È stato un mese emozionante, momenti incredibili che non scorderò più. Tra tutti la possibilità di mostrare la mia cattedrale a Debora, una ragazza non vedente: le nostre mani hanno esplorato ogni dettaglio della cattedrale e devo dire che anche io, percorrendola insieme a lei l'ho vista in un modo tutto nuovo".Grazie mille a tutti ". E grazie a Maurizio, per aver scelto la nostra Regina.