Arriva a Trani la Cattedrale fatta di Lego: fino all'11 gennaio sarà a Palazzo Beltrani

Giovedì 14 dicembre, alle ore 10, a Palazzo delle Arti Beltrani sarà presentata in anteprima alla stampa l'esposizione della Cattedrale di Trani realizzata dal brick builder Maurizio Lampis con 80.000 mattoncini della Lego. Nella circostanza saranno presentati gli altri appuntamenti in programma nella Città di Trani nel corso delle festività natalizie.Interverranno il sindaco della Città di Trani, Amedeo Bottaro, il direttore di Palazzo delle Arti Beltrani, Niki Battaglia, ed il brick builder, Maurizio Lampis.La Basilica cattedrale di Santa Maria Assunta, significativo esempio di romanico pugliese, è stata realizzata dal 47enne brick builder Maurizio Lampis con circa 80.000 mattoncini, in 6 mesi, senza l'aiuto di software o programmi dedicati, avvalendosi semplicemente di foto. È il quarto monumento nazionale da lui rappresentato dopo La fontana di Trevi, La basilica di Bonaria in Sardegna e Piazza San Marco a Venezia (menzionata sul sito della Lego). Il primo monumento che rappresenta la Puglia è appunto la Cattedrale di Trani.La regina delle Cattedrali di Puglia sarà visitabile gratuitamente a Palazzo Beltrani, dopo la presentazione, dal 14 dicembre 2023 fino all'11 gennaio 2024.