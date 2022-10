Come un gioco di magia, la Cattedrale di Trani "sparisce" avvolta dalla nebbia

«La nebbia a gl'irti colli, piovigginando sale, e sotto il maestrale, urla e biancheggia il mar»: quanti tranesi questa mattina, al proprio risveglio, hanno pronunciato i celebri versi di Giosuè Carducci? Perché Trani, fin dalle prime luci dell'alba, è avvolta dalla nebbia: sul mare è quasi impercettibile scorgere l'orizzonte, con cielo e acqua quasi fossero un'unica cosa. Un fenomeno più frequente nei paesaggi del Nord Italia ma che con l'alta umidità fa capolino anche in città di mare come la nostra. E qualcuno avrà pure notato la Cattedrale, completamente sparita, quasi come come un gioco di magia. Uno spettacolo a tratti spettrale ma pur sempre mozzafiato!