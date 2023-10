Vincenzo Dibenedetto, artista di Cerignola: «Un omaggio a Trani la mia Cattedrale in legno»

6 foto La miniatura in legno della Cattedrale di Trani

Di professione fa il bracciante agricolo, ma dedica alla lavorazione del legno tutto il tempo libero che ha a disposizione. Cinquantasei anni, originario della Città della Disfida ma residente a Cerignola,è un artista che ha già realizzato straordinari capolavori.A gennaio scorso ha costruito interamente a mano con il legno lo splendidomentre da pochi giorni ha ultimato la meravigliosarealizzata su commissione."Mio nonno faceva il bottaio di mestiere, purtroppo non l'ho mai conosciuto, ma forse proprio da lui ho ereditato la passione per la lavorazione del legno. Sin da piccolo, infatti, l'odore di questo materiale mi è sempre piaciuto, anche oggi evoca in me ricordi piacevoli e sensazioni felici. Dopo il divorzio, ho cominciato a dedicare a questa attività il tempo libero che avevo.Avendo aperto un'attività in proprio, mi capitavano spesso pedane in legno e bancali. Ecco che allora mi è venuto in mente di riprendere a realizzare oggetti in legno, utilizzando ciò che avevo a disposizione, senza spendere soldi nell'acquisto di materiali o utensili", ci ha raccontato Vincenzo in un'intervista."Nessun lavoro realizzato da me è in scala, io preferisco lavorare su ispezione, mi lascio andare e creo. Non amo progettare. Non possiedo attrezzi specifici, lavoro il legno con ciò che utilizzo per il mio lavoro da bracciante: forbici per la potatura, taglierino, trapano. Quando mi chiudo in cantina a lavorare nel pomeriggio e fino alle 19 circa, perdo la cognizione del tempo, mi immergo completamente in quello che faccio, costruire manufatti in legno mi piace così tanto che il tempo vola in fretta", rivela.Per realizzare la maestosa Cattedrale di Trani Vincenzo ha impiegato circa quattro mesi. E' un incanto, basti pensare che è anche illuminata all'interno. "E' un omaggio ad un altro gioiello pugliese, come il nostro Duomo di Cerignola. Trani è tale anche e soprattutto per la presenza di una Cattedrale così bella", conclude Vincenzo.