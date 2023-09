La Cattedrale di Trani si tinge di rosso Ferrari

Quando si pensa al rosso, si pensa al colore della passione, del fuoco, dei sentimenti forti: ma in tutto il mondo c'è un rosso che parla dell'Italia, ed è il rosso Ferrari. Le lussuose auto sono giunte a Trani, ai piedi della Cattedrale, in occasione della seconda edizione del "Pranzo in rosso - a cavallo della solidarietà", in programma oggi e domani, organizzata dal Club storie e motori Federiciani con il patrocinio del Comune di Andria, del Comune di Trani e del Distretto Urbano del Commercio.Main sponsor del grande evento è l'azienda Sanguedolce Srl Saporosa di Puglia, il cui patron Antonio Sanguedolce è uno storico appassionato di Ferrari e auto d'epoca nonché attento promotore delle eccellenze del nostro territorio.