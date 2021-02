Comincia l'anno del Draghi: semaforo multicolor per il nuovo Governo

Lo scrittore Franco Arminio aveva caldeggiato un ministro poeta per presiedere un ministero atto a fronteggiare l'emergenza affettiva, fondamentale insieme a quelle economica, sociale, sanitaria; il Presidente della Campania de Luca un ministero delle galassie da a affidare a Giordano Bruno e una serie di ministeri più consolidati affidati alla caleidoscopica galleria di umanità che Totò ha rappresentato in decine di film.Niente ironie e invece un tentativo di coniugare nomine dall'alto profilo tecnico con una equilibrata presenza delle forze politiche che hanno appoggiato la scelta di Mattarella su Mario Draghi, più o meno sorprendentemente. Da sottolineare la conferma di sette presenze del Governo Conte, su cui spiccano ovviamente quella del Ministro della Salute Speranza e degli Esteri Di Maio e degli interni Lamorgese. Ci sono professori e manager di grosso calibro: Cingolani è un fisico a livello mondiale che si è laureato nell'Università di Bari e ci sono politici che avevamo quasi rimosso dalla memoria come la Gelmini e Brunetta.Nella lista di Mario Draghi sottolineiamo la nomina di Daniele Franco all'Economia (Direttore generale di Banca d'Italia e fedelissimo di Draghi) e Marta Cartabia alla Giustizia ( costituzionalista e già Presidente della Corte Costituzionale).INTERNO:ECONOMIA E FINANZE:ESTERI:SVILUPPO ECONOMICO:DIFESA:GIUSTIZIA:ISTRUZIONE:UNIVERSITÀ E RICERCA:SUD E COESIONE TERRITORIALE:POLITICHE GIOVANILI:CULTURA:INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE:TRANSIZIONE ECOLOGICA (+ AMBIENTE):INFRASTRUTTURE E TRASPORTI:SALUTE:RAPPORTI CON IL PARLAMENTO:PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:POLITICHE AGRICOLE:PARI E OPPORTUNITÀ:AFFARI GENERALI E AUTONOMIE:DISABILITÀ:LAVORO:TURISMO:SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: