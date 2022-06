Comitato Progetto Uomo, il 16 giugno distribuzione di alimenti per neonati

La nostra Organizzazione di volontariato, di matrice laica e civica, ha come riferimento la Costituzione Italiana e la Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, che parlano di tutela della vita umana e della famiglia naturale. Ecco perché per il mese di giugno, mese in cui ricorre la Festa della Repubblica, nelle città dove opera il Comitato Progetto Uomo (Barletta, Bisceglie, Andria, Trani), il nostro servizio di aiuto ai neonati e alle mamme sarà sotto l'egida dalla bandiera italiana e della Costituzione della Repubblica Italiana.Sicuramente, la nostra è una Costituzione non completamente realizzata in molti suoi passaggi, ma decisamente chiara nelle sue affermazioni. Ad esempio, il secondo comma dell'art. 31 della Carta costituzionale parla, tra l'altro, di tutela della maternità e dell'infanzia. Noi ci chiediamo: ma la legge 194 del 1978 è coerente con tali principi costituzionali oppure è in palese contraddizione con essi? È un dubbio che emerge alla nostra coscienza di cittadini italiani. È vero, la Corte costituzionale non ha rilevato tale contraddizione, un referendum abrogativo le ha dato riconoscimento pubblico… ma in noi le perplessità permangono. Non è questione di interpretazione della scrittura costituzionale. Riteniamo che la Costituzione è destinata a tutti i cittadini, (anzi forse sia necessaria proprio per i meno dotti, come noi) pertanto la sua scrittura è così chiara e semplice da poter essere compresa da tutti. Una Costituzione "sine glossa", cioè limpida, senza necessità di commento, senza possibilità di una interpretazione che contraddica quanto scritto."La Repubblica protegge la maternità e l'infanzia". Noi siamo Italiani e il cuore degli Italiani protegge la maternità e l'infanzia, che sono il futuro concreto della nostra società e della nostra identità.Con tali convincimenti, il Comitato Progetto Uomo organizza in Trani, per giovedì 16 giugno 2022, presso la Parrocchia san Magno Vescovo, una distribuzione di alimenti per neonati da zero a 12 mesi. Sono disponibili: latte in polvere e liquido, pappe, pastine, omogeneizzati di carne, pesce, verdure, frutta, biscotti. Per partecipare, è necessario contattare il numero WhatsApp 348 04 59 717, entro martedì 14 c.m. I prodotti, fatturati con IVA, sono acquistati grazie ai contributi volontari e al 5xmille destinati al Comitato Progetto Uomo O.d.V.