Il Comitato Progetto Uomo inaugura la nuova sede presso la Parrocchia San Magno

In tale occasione distribuzione di alimenti per famiglie indigenti

Dopo 6 anni di permanenza presso la sede della benemerita associazione Trani Soccorso guidata dal valentissimo Andrea Fasciano, alle ore 19:00 di giovedì 22 ottobre 2020, in occasione della festa liturgica di San Giovanni Paolo II, papa della Vita e della Famiglia, valori umano-cristiani fondativi della nostra Associazione, il centro d'aiuto "Comitato progetto uomo" o.d.v. inaugura la sua nuova sede presso la parrocchia san Magno, grazie alla fraterna accoglienza del parroco don Dino Cimadomo e della intera comunità."Tutti a tavola!" distribuzione gratuita di alimentiomogeneizzati di frutta/verdura/carni, pappe e pastine, biscotti e quant'altro possibile. Per neonati dai 5 ai 12 mesi dovranno telefonare entro martedì 20 ottobre.Al 348.045.9717. L'iniziativa è rivolta a tutte le famiglie con reddito ISEE fino a 7.500 euro. La distribuzione avverrà su prenotazione e in orario da concordare.