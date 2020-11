Commando assalta tir carico di giocattoli, sequestrato l'autista

Mercoledì sera lungo la strada statale SS16bis adriatica, verso le ore 21.00, quattro persone vestite con abiti scuri e col volto coperto da passamontagna e guanti, a bordo di una Fiat Bravo di colore scuro, hanno affiancato un autoarticolato e lo hanno costretto a fermarsi all'altezza del bivio per Margherita di Savoia.I quattro, tutti armati di fucile, hanno fatto scendere dalla cabina l'autotrasportatore, lo hanno legato con delle fascette in plastica e lo hanno fatto salire a bordo della loro autovettura; contestualmente, uno dei rapinatori si è messo alla guida dell'autoarticolato che trasportava un carico di giocattoli ed addobbi natalizi.Dopo circa mezz'ora, l'autotrasportatore è stato rilasciato sulla Strada Provinciale 3, che collega Barletta a Canosa di Puglia, a pochi chilometri da un casello autostradale; l'uomo ha raggiunto il casellante che ha subito dato l'allarme ed ha fatto intervenire la Polizia Stradale.Immediatamente, il Compartimento della Polizia Stradale per la Puglia ha dispiegato sul territorio alcune pattuglie della Polizia Stradale di Trani e di Bari che, grazie anche ad una tempestiva attività d'indagine, si sono poste sulle tracce dei rapinatori, costretti ad abbandonare la refurtiva.Poco dopo la mezzanotte, infatti, i poliziotti hanno recuperato, all'interno di un capannone abbondonato nell'agro del Comune di Canosa di Puglia, il complesso veicolare oggetto della rapina con tutta la merce trasportata che, subito dopo, è stata restituita all'avente diritto.Sono in corso indagini tese ad identificare gli autori della rapina.