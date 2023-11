Completata l'installazione di sessanta targhe toponomastiche

Con dedicati fondi di bilancio comunale sono state installate 60 nuove targhe toponomastiche lungo il territorio comunale. L'intervento, in particolare, ha riguardato il riordino generale e la qualificazione della zona di Capirro e dell'area La Pietra, sulla scorta dei più recenti provvedimenti deliberativi inmateria di toponomastica.Complessivamente sono state apposte 53 paline in ferro zincato (con relative targhe in alluminio), 4 targhe in alluminio e sono stati collocati 3 pali ornati.Particolarmente atteso l'intervento nella zona sud della città dove, per altro, sono state denominate moltissime vie ad illustri personaggi della storia di Trani: lo storico Guido Malcangi, l'atleta olimpionico Giuseppe Palmieri, l'ammiraglio Ugo Balducci Riccitelli, l'aviatore Pietro Lettini, l'umanista Raffaello Stea, Raffaello Piracci, solo per citarne alcuni.Nell'area La Pietra si è scelto di riproporre per alcune targhe la stessa metodologia e gli stessi materiali utilizzati nelle prime installazioni mediante pali ornati. In quell'area troano posto, tra gli altri, lo storico umanista Benedetto Ronchi, lo storico locale Giuseppe Amorese, il presidente della Corte dei Conti Ferdinando Carbone.Nella zona nord di recente realizzazione è stata posta la targa toponomastica in ricordo del partigiano Andrea Esposito mentre sulla direttrice per Andria è stata posta quella per ricordare Vincenzo Pappalettera, scrittore deportato nel campo di concentramento di Mauthausen.