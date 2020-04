Comune di Trani, avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati

Fino a venerdì 29 maggio è possibile partecipare all'avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale.Cinque gli elementi essenziali: il recepimento delle linee guida Anac, il recepimento delle disposizioni in materia di equo compenso, comprovata esperienza professionale, facoltà di associare giovani colleghi in caso di conferimento di incarico, parità di genere.A questo link l'avviso ed il modello di domanda.