Con la donazione del Sindaco parte oggi la raccolta fondi per il progetto "Giustina Rocca"

Solo 20 euro: in pratica una prevendita di un biglietto teatrale , di una visita guidata e di una pubblicazione illustrata, nella realtà la partecipazione attiva alla realizzazione di un progetto che attraverso la valorizzazione di un personaggio vissuto cinque secoli fa vuole fare conoscere sempre di più il patrimonio storico di Trani.E questa mattina il primo donatore è stato proprio il Sindaco Amedeo Bottaro, durante la conferenza stampa nella quale i promotori, Maria Elena germinario, Enzo Covelli, Maria Grazia Marchese, Norberto Soldano, Laura Santomauro, Annamaria Natalicchio hanno illustrato nel dettaglio l'articolazione del progetto.Di seguito il link su cui effettuare il contributo e l'invito del sindaco sulla sua pagina Facebook a collaborare per la realizzazione di questo progettohttps://www.eppela.com/projects/9974.Lieto di essere stato il primo a sostenere questo bellissimo progetto su Giustina Rocca.Si tratta di un macro-progetto civico, sociale e culturale per valorizzare la figura storica di Giustina Rocca, celebre giurista di Trani, vissuta a cavallo fra il XV e il XVI secolo, nota per essere stata la "prima" Avvocata della Storia.L'iniziativa è promossa dalle Associazioni Culturali Marluna Teatro e Miranfù Beebliocar.Con la mia donazione ho prenotato un posto per tutte le attività che si andranno a realizzare:1) 1 biglietto per lo spettacolo dal vivo2) 1 copia cartacea della pubblicazione su Giustina Rocca3) 1 ticket per le visite guidateLa campagna durerà un mese.Fate come me, sostenete questa meravigliosa iniziativa.