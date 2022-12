La Corte dell' Unione Europea dedica una torre all'avvocatessa tranese Giustina Rocca

È passata alla storia come la prima avvocatessa, in particolare per la pronuncia di un lodo arbitrale in lingua volgare con il quale fu risolta una controversia ai tempi in cui Trani era governata da Venezia.In virtù di questo primato e del valore di aver pronunciato il lodo in volgare, circostanza che avrebbe permesso a tutti di accedere agli atti, e non in latino come avveniva solitamente, la Corte dell'Unione Europea a Lussemburgo le ha dedicato la torre più alta.Una gloria e un riconoscimento che vengono da lontano e da una tradizione giuridica che Trani vanta come preziosa nella sua storia.