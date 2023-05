Obiettivo raggiunto e superato: 6.700 euro raccolti per il progetto "Giustina Rocca"

Seimilasettecento euro: lo scriviamo anche in lettere perché rende ancor di più l'importanza della cifra raggiunta alla chiusura della campagna di crowdfunding dedicata a "Giustina Rocca": "Abbiamo raggiunto e superato – dice Enzo Covelli - l'obiettivo che ci eravamo prefissati e siamo felici e orgogliosi, per noi e per la Città di Trani. Avremo cura di questo tesoretto perché dietro ogni vostro singolo euro ci sono la vostra stima e la fiducia che avete riposto nei nostri confronti. Grazie ancora!"Covelli aggiunge: "Dai primi di giugno cominceremo a programmare e avrete presto notizie sugli sviluppi del progetto. Consentitemi di dedicare questo post al gruppo di lavoro straordinario che non si è mai arreso, neanche davanti alle tante difficoltà che si sono presentate, e che in un mese ha dato il massimo per raggiungere questo grande risultato.Il Progetto Giustina Rocca è un macro-progetto civico, sociale e culturale, senza scopo di lucro.La mission è valorizzare la figura storica di Giustina Rocca, celebre giurista di Trani, vissuta a cavallo fra il XV e il XVI secolo, nota per essere stata la "prima" Avvocata della Storia.L'iniziativa è promossa dalle Associazioni Culturali Marluna Teatro e Miranfù Beebliocar e patrocinata dal Comune di TraniSi prevede la realizzazione di una produzione teatrale, l'allestimento di uno spettacolo dal vivo, la pubblicazione di un libro, lo svolgimento di un contest rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Città di Trani ed un ciclo di visite guidate sui luoghi che hanno segnato la vita della giurista tranese. Tutto questo all'interno di una rassegna di eventi che si terrà a Trani, a Settembre 2023, nell'ambito di una densa ed articolata "tre giorni" ancora work in progress.